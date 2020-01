Fonte: Luca Bargellini

Dopo l’esperienza al Piacenza, da considerarsi ormai terminata, per il terzino Hamza El Kaouakibi, classe ‘98, si prospetta una nuova avventura in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com sull’italo-marocchino del Bologna si sarebbe mossa nelle ultime ore la Fermana che si prepara così a sfidare Avellino, Monopoli e Sudtirol.