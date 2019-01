TMW - Piacenza, Romero può partire. Ferrari per sostituirlo

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Nonostante i cinque gol in 18 presenze in campionato l’attaccante Niccolò Romero, classe ‘92, potrebbe lasciare il Piacenza in questa finestra di mercato. L’alternativa nel caso questa cessione di concretizzasse è uno dei nomi più caldi di questi giorni: Franco Ferrari, classe ‘95, in uscita dal Brescia dove ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e richiestissimo da diversi club di Serie C.