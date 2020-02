vedi letture

Pianese, esonerato Masi, si pensa al post: possibile la soluzione interna

Nel pieno caos per il caso coronavirus, in casa Pianese c'è da pensare anche al nodo allenatore.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la posizione in bilico di mister Marco Masi, è stata definita, e il tecnico esonerato, ma per il momento in bianconero è rimasto il suo staff, con Roberto Bacci, suo vice, che potrebbe portare al termine la stagione avendo l'abilitazione per allenare tra i professionisti. A ogni modo saranno valutati anche altri profili, con maggior esperienza.