Fonte: Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

Sfuma l'approdo di Daniele Mannini alla Pianese: secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista e il club toscano non hanno trovato l'accordo. La società di Piancastagnaio, in compenso, è pronta a consolarsi con Lorenzo Polvani: per il classe '94 è da tempo in essere una trattativa con l'Empoli, che la Pianese proverà a chiudere a titolo definitivo.