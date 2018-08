TMW - Pisa al lavoro per un centrale difensivo. Ma il tempo stringe

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

In queste ultime ore di mercato, salvo rinvii al 31 agosto come richiesto dalla Lega Pro alla FIGC, il Pisa è al lavoro per sistemare la rosa in vista della prossima stagione concentrandosi sopratutto sulle uscite per poi provare a inserire almeno un centrale difensivo che rappresenta la priorità per la dirigenza e lo staff tecnico. Il nome caldo è sempre quello di Michele Rinaldi, classe '87, della Viterbese che però non vuole privarsi del calciatore.