TMW - Pisa, anche il Catanzaro si inserisce per Cardelli

© foto di Giuseppe Scialla

In uscita dal Pisa Daniele Cardelli. Per il portiere classe '95, secondo quanto raccolto da TMW, rimangono aperte le porte della Serie C dopo svariate stagioni in terza serie, e diversi sono i club che hanno richiesto informazioni sul giocatore: ancora aperte le già note piste Pistoiese, Alessandria, Fano e Rimini, ma in pole sembra per adesso esserci il Catanzaro, che nelle ultime ore avrebbe avrebbe dato segnali di interesse.