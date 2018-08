TMW - Pisa, Eusepi verso la rescissione, Negro è in stand by

Maikol Negro

Ancora una decisiva settimana per il calciomercato di Serie C, con il Pisa che, al netto degli importanti rinforzi comunque arrivati, sta cercando di snellire la rosa e il monte ingaggi.

Il principale problema riguarda l'attacco, con contratti pluriennali siglati nella passata stagione che devo essere gestiti: se per Umberto Eusepi sembra prossima la strada della rescissione, per Maikol Negro il discorso si fa più complesso. Per quanto l'ex Matera, il Catanzaro rimane vigile, ma la trattativa a ora non sembra decollare.