Fumata bianca per il Pisa. Il club nerazzurro ha chiuso per l'acquisto dal Piacenza di Massimiliano Pesenti. Il giocatore, in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il club emiliano, torna dunque in Toscana dopo l'avventura al Pontedera. Per lui, secondo quanto raccolto, accordo di diciotto mesi fino al giugno 2020. Battuta dunque la concorrenza dell'Arezzo.