TMW - Pisa, idea Cherubin per la difesa

Che il Pisa stia cercando un centrale difensivo mancino non è un mistero. Qualche profilo era stato analizzato dal DS Gemmi, ma il "problema" Eusepi (nodo ingaggio) teneva il mercato nerazzurro bloccato: prima le uscite, poi le entrate. Adesso che l'attaccante sembra diretto realmente verso Novara, più intensi pour parler per il rinforzo arretrato prendono piede: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'ultimo sarebbe per Nicolò Cherubin, dell'Hellas Verona.