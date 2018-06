TMW - Pisa, in giornata nuovi contatti per la conferma di Petrone

La panchina del Pisa in cerca di un nome definitivo. Potrebbero essere giorni decisivi per il futuro della squadra nerazzurra: secondo quanto raccolto da TMW, in giornata andrà in scena un nuovo contatto tra la dirigenza toscana e Mario Petrone. L’allenatore campano, subentrato a fine marzo a Michele Pazienza e impegnato in questi giorni in Sardegna per il lancio del progetto Sportabilità, con lo scopo di facilitare l’accesso alla spiaggia, al mare e allo sport dei disabili, ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte in campionato con il Pisa, salutando i playoff dopo il doppio confronto con la Viterbese. Al momento, forte anche del gradimento della piazza, l’ipotesi più probabile è che resti in sella per iniziare la stagione alla guida della squadra, ma i contatti delle prossime ore dovranno sciogliere gli ultimi dubbi e dare le ultime rassicurazioni, dal punto di vista tecnico e non solo.