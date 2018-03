TMW - Pisa, oggi riunione per decidere il futuro di Pazienza

© foto di Federico De Luca

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, questo pomeriggio ci sarà un incontro tra i vertici del Pisa per decidere del futuro di Michele Pazienza dopo la sconfitta di sabato sera contro la Carrarese. Sono già diversi i nomi per la panchina nerazzurra sulla quale non tornerà certamente Carmine Gautieri, esonerato lo scorso ottobre. Sempre nel pomeriggio inoltre la squadra partirà per il ritiro di Novara.