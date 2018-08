TMW - Pisa, rinnovano fino al 2021 Cernigoi, Cuppone e Meroni

CREMONESE, voto: 6,5 Giudizio Le difficoltà della scorsa stagione, con quel bruttissimo crollo nella seconda parte del campionato, hanno indotto la dirigenza grigiorossa a rinnovare la rosa. Il ciclo precedente, quello per intendersi che ha conquistato la promozione due anni fa,...

Cagliari, Pavoletti: "Trasformiamo questo schiaffo in energia positiva"

Gonalons: "A Roma è stata dura. Io e Nzonzi simili, pronto per il Siviglia"

Lazio, Ramsey un'occasione. E per i bookmakers capitolini favoriti

Atalanta-Frosinone, le formazioni ufficiali: out Zapata, c'è Barrow

Frosinone, Salvini: "Ci aspettiamo qualcosa in più dai giocatori esperti"

Udinese, Mandragora: "La rimonta col Parma ci carica per la Samp"

TOP NEWS Ore 20 - Lazio favorita per Ramsey. Rafinha vicino al Betis

Sconcerti: "Sorpresa Inter. CR7 non è un centravanti"

Atalanta-Frosinone, Gomez pennella e Hateboer segna: 2-0 per gli orobici

Napoli, Callejon convince: si attende l'offerta per il rinnovo

Rabiot verso l'addio al PSG: Juventus in pole, è sfida al Barcellona

Tris di rinnovi in casa Pisa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club nerazzurro avrebbe trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2021 di Iacopo Cernigoi , Luigi Cuppone e Andrea Meroni .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy