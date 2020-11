tmw Pistoiese, Frustalupi a un passo dall'addio. Riolfo verso la panchina orange

La decisione è ormai presa, e Nicolò Frustalupi non sarà più l'allenatore della Pistoiese. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club ha già deciso anche il suo sostituto, che risponde al nome di Giancarlo Riolfo: per l'ex Carpi, quindi, si riaprono le porte della Serie C.