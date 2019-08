© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Capellini alla Pistoiese, ci siamo. Il classe 2000 è pronto per sbarcare agli arancioni: parte dell'Under 23 bianconera, la scorsa stagione in Primavera, è a Torino dal 2015 quando la società juventina lo prese a Cremona. Difensore, centrocampista, ha fatto la trafila nelle giovanili della Juve e ora il salto in prestito a Pistoia.