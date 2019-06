Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorno al Pisa possibile per Gregorio Luperini: il centrocampista, classe '94 e autore di 10 gol nell'ultimo campionato di Serie C, lascerà infatti la Pistoiese a parametro zero: sulle sue tracce, appunto, i nerazzurri, nelle cui fila è cresciuto a livello di settore giovanile.