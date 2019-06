TMW - Pistoiese, per la panchina avanza il nome di Paolo Bianco

© foto di Federico De Luca

Potrebbe essere alla Pistoiese il futuro di Paolo Bianco. L’ex allenatore di Siracusa e Sicula Leonzio, che la scorsa estate fu anche in quota Juventus per la guida dell’Under 23, dovrebbe proseguire la sua carriera in Toscana. Contatti positivi con la dirigenza di Pistoia, alla ricerca di un allenatore abile a lavorare con i giovani. L’asse si scalda, Bianco alla Pistoiese potrebbe essere presto uno scenario ufficiale.