Sirene di mercato per Andrea Cagnano, terzino classe 1998 di proprietà dell'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore attualmente in prestito alla Pistoiese è finito nel mirino di Ascoli e Salernitana. Da non escludere, comunque, che il ragazzo termini la stagione in Toscana come deciso lo scorso agosto in fase di mercato.