tmw Playoff al via, Zironelli: "Juve U23 mina vagante. Alessandria? Post-season meritata"

Non c'è solo la finale di Coppa Italia di Serie C nella testa della Juventus Under23. I ragazzi di Pecchia in questo finale di stagione saranno anche impegnati nei playoff promozione. Qualora domani sera al Manuzzi i bianconeri dovessero alzare il trofeo si qualificherebbero automaticamente al primo turno della fase nazionale, mentre in caso di sconfitta sarebbe già in programma la gara contro l'Alessandria nel primo turno dei playoff del Girone A. Sulla possibile sfida contro i Grigi si è espresso, dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Mauro Zironelli, ex tecnico dei bianconeri (Clicca qui per leggere l'intervista completa!): "I Grigi hanno affrontato la stagione con pochi proclami ma si sono meritati la qualificazione. Sicuramente in termini di valori assoluti la Ternana è superiore, ma ripeto, non ci sono certezze. In chiave playoff credo che i bianconeri possano essere la mina vagante, con le pressioni che saranno su altre piazze".