tmw Poker di club per il centrocampista Marco Hoxha

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbero quattro club di Serie C sul centrocampista Marco Hoxha, ex di Hellas Verona e Arzignano. Il classe '98 infatti piace a quattro club - Pro Vercelli, Vibonese e Piacenza in Serie C e Rimini in Serie D - e sta valutando il miglior progetto tecnico per la sua crescita.