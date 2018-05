TMW - Pontedera, Boschi: "Con la Viterbese dobbiamo solo vincere"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

Il presidente del Pontedera Paolo Boschi a margine dell'assemblea di Lega Pro ha parlato della conquista dei play off da parte della squadra granata: "Un traguardo che ci fa un sacco di piacere e che corona un lavoro lungo un anno in cui tutti hanno dato il massimo, mettendo cuore e anima. Venerdì ci attende una partita difficile, ma noi ce la andiamo a giocare e vediamo quello che potremo fare. Dobbiamo vincere nei novanta minuti perché loro hanno chiuso davanti a noi in classifica e ci proveremo".

Sulle squadre B: “Le squadre B sembrano una cosa semplice, ma non lo sono. Da quello che abbiamo capito dovrebbero esserci già dall'anno prossimo, ma mi pare molto complesso possa accadere nell'arco di questi tre o quattro mesi. In Italia ci si inventa sempre qualcosa, senza pensare che bisogna stabilire delle regole precise, mi sembra si sia perso questo l'orizzonte. Bisogna stabilire le norme tutti insieme, la Lega Pro deve essere unita in tal senso, dobbiamo scrivere regole chiare. Per esempio le squadre B possono vincere il campionato? Possono retrocedere? Perché altrimenti si rischia di fare caos sopratutto nel finale di stagione. Dobbiamo fare le cose fatte per bene".