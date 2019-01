TMW - Potenza, rinnovo per Coccia fino al 2021: la foto della firma

Fonte: Luca Esposito

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, in casa Potenza c'è il rinnovo di Giuseppe Coccia fino al giugno 2021. Il centrocampista classe '93 ha finora fatto bene in campionato: in questa prima parte di stagione ha già collezionato 20 presenze in Serie C e due in Coppa Italia.