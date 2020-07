tmw Potenza, Sales prossimo all’addio. I lucani perdono un pilastro della difesa

Un pezzo pregiato del Potenza è prossimo a salutare il club. Dopo il grande finale di stagione, che lo ha visto come uno tra i migliori in campo anche nella gara contro la Reggiana, Simone Sales, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è prossimo all’addio al club lucano. Il matrimonio è giunto al termine, e per il difensore si aprono nuove strade: diversi i top club di Serie C che hanno già richiesto informazioni su di lui.

Il mercato è appena iniziato, Sales ne sarà protagonista.