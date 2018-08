TMW - Potenza, Salvemini vicino alla firma: novità a breve

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Potenza oramai in pole per Francesco Salvemini, attaccante classe '96 che la scorsa stagione si è diviso tra Akragas e Monopoli. Accordo praticamente raggiunto secondo quanto carpito da Tmw (salvo sorprese). Per farlo suo, il club rossoblù ha battuto la concorrenza di diverse società di C. Salvemini, qualora l'affare andasse in porto, arriverà alla corte di Ragno a titolo definitivo dalla Ternana.