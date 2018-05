TMW - Pres. Alessandria: "Playoff? Non inferiori o superiori a nessuno"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi ha parlato al termine dell'assemblea di Lega Pro ai microfoni di Tuttomercatoweb.com facendo il punto anche sulla stagione dei Grigi: “Aspettiamo questi due turni che fortunatamente dovranno fare gli altri e ci prepariamo al meglio per quando entreremo in gioco. Siamo pronti ad affrontare tutte le squadre, senza sentirci inferiori o superiori a nessuno, dobbiamo affrontare ogni squadra con attenzione visto che la nostra classifica finale ci deve far tenere alta la guardia. Nel girone d'andata siamo stati una delusione, ma col cambio in corsa abbiamo svoltato, come ci aspettavamo, e la squadra ha dimostrato quei valori che sapevamo di avere. Siamo molto soddisfatti sopratutto della vittoria in Coppa Italia che è un traguardo molto molto importante”.

Sull'assemblea di Lega: “Abbiamo cercato come sempre una via per la sostenibilità che non è mai facile trovare. Il tema dei giovani può starci, ma è un tema un po' generale che ha bisogno di tempo per essere affrontato. Si fanno piccoli passi avanti anche se forse sarebbe il caso di farne qualcuno più lungo, ma per ora va bene così”.