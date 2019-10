TMW - Pres. Cavese: "Deluso dalla squadra. Ma ora non pagherà il mister"

Fonte: Dal nostro inviato in Lega Marco Pieracci

Prima dell'inizio dell'assemblea odierna in Lega Pro, ai microfoni di TMW ha parlato il presidente della Cavese Massimiliano Santoriello. Che ha prima analizzato al gara di ieri: "Di ieri parlo di una non gara, non siamo proprio scesi in campo e queste sono situazioni che fanno male a tutti: i giocatori devono dare una svolta, soprattutto nella loro testa, perché siamo una piccola realtà, ma con le ambizioni per fare bene. Il campionato è lungo, anche una gara fa la differenza e una sconfitta o una vittoria cambiano tutto, ma finora abbiamo fatto poco, ieri anche passi indietro, e io devo guardare di gara in gara: sono deluso, e mi auguro un repentino cambio di rotta, altrimenti dovrò prendere decisioni molto drastiche. Paga sempre il mister? A me non ha fatto piacere esonerare Moriero, ma da ora non succederà più, il mister nuovo non pagherà. Non sarà lui"

Sull'assemblea odierna: "In Lega c'erano molti problemi, con Ghirelli abbiamo trovato benefici ma c'è molto da fare per avere una politica più rigorosa ancora, le regole vanno rispettate. E serve una revisione economica, sono tante le perdite che si hanno in Serie C".