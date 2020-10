tmw Pres. Lega Pro: "Per sabato Eleven Sport deve darmi certezza di ottimo funzionamento"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato, tra le altre, anche della questione legata, durante lo scorso weekend, al blackout di Eleven Sport: "Per descrivere il mio stato d’animo in maniera chiara dovrei usare parole che non sono opportune… Quindi dico solo questo: entro sabato devono darmi la certezza di aver cambiato piattaforma, di essersi attivati per il risarcimento degli utenti e mi devono dar prova che tutto funzioni alla perfezione. Non tollereremo più questo genere di problematica. In questo momento, con gli stadi pressoché deserti e la paura crescente delle persone di venire contagiate la trasmissione delle gare in tv è l’unico modo che abbiamo per assicurarci di non perdere quello zoccolo di tifosi che da sempre è l’anima del calcio. Soprattutto di uno così fortemente legato al territorio come quello della Serie C”.