TMW - Pro Piacenza, ipotesi Luiso per la panchina

Non solo Aimo Diana per il dopo Giuliano Giannichedda, esonerato oggi dalla guida tecnica della Pro Piacenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club avrebbe sondato anche il profilo di Pasquale Luiso, ex trainer del Racing Fondi. Proprio in terra laziale, Luiso ha lavorato con diversi dei calciatori che compongono attualmente il roster rossonero. Se ne saprà di più domani.