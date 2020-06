tmw Pro Sesto, Bettoni verso la riconferma. Su di lui anche l'interesse del Lecco

vedi letture

L'avventura per la Serie C 2020/2021 della Pro Sesto dovrebbe iniziare con una riconferma. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club di Sesto San Giovanni sarebbe ad un passo dall'accordo per la permanenza di Samuele Bettoni, centrale difensivo classe 1989 che nella stagione in corso ha messo a referto 22 presenze tutte da titolare. Attenzione però ai corteggiamenti di altre società di terza serie fra le quali il Lecco.