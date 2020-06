tmw Pro Sesto, Scapuzzi tra rinnovo e mercato: ci pensano Siena, Pro Patria e Pro Vercelli

Capitano della Pro Sesto, contratto in scadenza e futuro da scrivere. Tra rinnovo e mercato. Perché gli apprezzamenti per Luca Scapuzzi non mancano. L’ex Manchester City è un’idea del Siena e piace anche a Pro Patria e Pro Vercelli. Situazione in evoluzione, si accende il mercato attorno Scapuzzi...