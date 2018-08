TMW - Pro Vercelli, caccia all'esterno: trattativa avviata con Gatto

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"L'infortunio di Rosso ci costringerà a tornare sul mercato". Così parlo il direttore sportivo della Pro Vercelli, Massimo Varini, qualche giorno fa. E il nome giusto per risanare il buco creatosi in attacco è quello di Leonardo Gatto (26), in uscita dalla Virtus Entella. Come raccolto dalla nostra redazione, i contatti tra le parti vanno avanti da qualche giorno, la trattativa è ben avviata e si cerca l'intesa economica con il calciatore. E' l'esterno ex Salernitana il nome in cima alla lista e la volontà del ragazzo di giocare alla fine dovrebbe fare la differenza per trovare la quadra. Vercelli attende il suo nuovo esterno.