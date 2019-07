TMW - Pro Vercelli, fatta per Russo in prestito dal Napoli: venerdì la firma

© foto di Federico Gaetano

Dopo aver sistemato qualche pedina in uscita, la Pro Vercelli comincia a muoversi anche per rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Gilardino. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il prossimo innesto sarà Raffaele Russo (20), ala classe '99 di proprietà del Napoli. Un mese fa il ragazzo ha rinnovato il suo contratto con il club azzurro, che adesso ha deciso di piazzarlo nuovamente in prestito secco, come un anno fa all'Albissola.

Venerdì la firma - Altra esperienza in Serie C, dunque, per il ragazzo nativo di Vitulazio. Tra Napoli e Pro Vercelli è stato trovato l'accordo per il prestito secco, annuale, e già ieri c'è stato lo scambio di documenti. Domani Russo sarà a Vercelli, venerdì svolgerà le visite mediche e apporrà la sua firma sul nuovo contratto. Pronto a ripartire, come un anno fa, ancora dalla C.