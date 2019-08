TMW - Pro Vercelli, il punto sulle uscite: Comi il più vicino all'addio

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Con il mercato che si avvia alla conclusione, è tempo di tirare le somme in casa Pro Vercelli, soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Primo tra i partenti, Gianmario Comi che sembra ormai a un passo dall'accordo con il Palermo, che, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe un accordo di massima con i piemontese, ma deve ancora limare dettagli con l'attaccante. Nodo poi legato a due difensori, Luca Crescenzi e Luca Milesi: se per il primo ci sono trattative in corso, per il secondo la situazione è più complicata. Circa una settimana fa, il calciatore, per sposare altri progetti, non ha accettato il rinnovo con le bianche casacche, che, non senza difficoltà, hanno poi coperto la pedina con l'arrivo di Masi dal Pisa: arrivo che esclude la permanenza di Milesi, che se non chiuderà con altre società sarà fuori lista.