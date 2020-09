tmw Pro Vercelli, il rinforzo arriva dalla A: accordo raggiunto col Crotone per Evan's

Pronto l'innesto a centrocampo per la Pro Vercelli. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le bianche casacche hanno raggiunto l'accordo con il Crotone per l'approdo in Piemonte di Jean Lambert Evan's: il classe '98 dovrebbe passare alla formazione vercellese con la formula del prestito.