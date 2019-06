TMW - Pro Vercelli, Lucarelli vicino alla panchina: incontro a breve

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nuova avventura in arrivo per Cristiano Lucarelli. L'ex tecnico di Catania e Livorno, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è molto vicino alla Pro Vercelli. Per la fumata bianca occorrerà attendere poche ore: a cavallo del weekend l'allenatore toscano s'incontrerà con la dirigenza delle Bianche Casacche per definire i termini della sua nuova avventura in Lega Pro. Smentite, invece, le voci che volevano l'ex attaccante pronto a tornare a lavorare al Catania.