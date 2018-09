TMW - Quattro club di C sullo svincolato Zanini

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Svincolatosi dal Catanzaro, Matteo Zanini (24) attende una nuova occasione per rimettersi in pista. Il terzino ex Cosenza, Messina, Cesena e Akragas ha maturato finora 160 gare tra Serie C e Coppa Italia, conquistando le attenzioni - secondo quanto raccolto da TMW - di Pisa, Viterbese, Lucchese e Feralpisalò.