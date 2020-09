tmwradio Dg Carrarese: "Sciopero? FIGC e AIC si parlino di più. Serve chiarezza"

Gianluca Berti, direttore sportivo della Carrarese, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio ha parlato anche del proprio club facendo il punto sulla stagione passata e sul futuro: “Quella passata è stata una grandissima annata, purtroppo ci è mancata la ciliegina: siamo arrivati a un minuto dai rigori per la finale. Nel computo della partita gli episodi sono stati a favore del Bari: qualche rammarico c'è ma siamo comunque felici di quanto fatto in questi ultimi tre anni. C'è solo da migliorare e speriamo che questo sia l'anno buono. - continua Berti – Sciopero? So che c'è del subbuglio, mi augurerei che d'ora in poi tra le parti, FIGC e AIC, si parlino di più. Spiacevole non sapere se si gioca o meno a pochi giorni dall'inizio del campionato. Spero in maggiore chiarezza".