Cesare Fogliazza, direttore generale della Pergolettese, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Il mio sentimento è lo stesso, sono sempre convinto che non ci sia stato un giusto merito o demerito, non è possibile che una Federazione, ad undici partite dalla fine, si permetta di far retrocedere direttamente cinque o sei squadre. Io sono ai playout, ma non importa: mancavano ancora 33 punti, pensiamo al caso Rimini o al Gozzano a due punti da noi. Non è una cosa giusta e ponderata".

Sulle tre promozioni che dice?

"Per me non ci sono problemi, ma io ho un mio pensiero: o un campionato ha un suo regolare svolgimento, o deve essere sospeso. In tutti i suoi effetti. La pandemia è globale, non è una cosa solo della Lombardia. Siamo di fronte ad un evento che in 40 anni di calcio non pensavo di vedere. Giustamente si dice che siamo professionisti, ma visto che dobbiamo far pagare il protocollo, e se non lo facciamo veniamo radiati, ma gli unici che andrebbero radiati sono i dirigenti federali. Se lo sono fatto su misura il protocollo, a noi lo fanno pagare caro e salato".

Sa quanto costerà?

"Non ci voglio pensare! Avrei preferito darli in beneficenza, i soldi, piuttosto che spenderli in questo modo. Per fare una partita di andata e ritorno, ragazzi... Ma in che mondo viviamo? I playoff facoltativi non li avevo mai sentito prima d'ora. Non dimentichiamo che sono state sospese le Olimpiadi, così come sono state spostate le grandi manifestazioni. Se si voleva concludere il campionato, doveva farlo anche la Serie C".

Questa era l'idea di Ghirelli.

"La nostra, della compattezza dell'assemblea, il 95%. Io mi guarderei bene dall'essere come certe persone, mi vergognerei ma loro non lo fanno, danneggiano per decine di milioni di euro quelle che retrocedono ed è giusto che queste squadre possano farla pagare alla Federazione. Per 110 giorni non ci hanno considerato, nessuno ci ha parlato. Il presidente (Gravina, ndr) se pensa di esserlo anche per noi, doveva essere lì a dialogare con noi. Siamo o non siamo professionisti? Perché dobbiamo aspettare così tanto per poi fare in venti giorni tamponi, test e poi scendere in campo per una settimana? Ci aspetta anche una trasferta di 600 km, poi si rigioca dopo tre giorni ed è tutto finito. Ma se Pianese, Giana, Olbia e tutte le altre pagano, è giusto che lo facciano tutte. Andava portato a termine il campionato, allora".

Avete avuto qualche problema con la Cassa integrazione?

"Noi ai primi di marzo eravamo tra i pochi ad aver già pagato febbraio. Quando è scoppiata la pandemia, abbiamo pensato che la Federazione avrebbe spostato i pagamenti a giugno e luglio, quindi ritenendo di dare supporto ai nostri giocatori, gli abbiamo proposto per marzo, Cassa integrazione o meno, un 50% di decurtazione, con stipendio pagato immediatamente. Solo su marzo, non sui mesi che dovevano venire. Quindici giorni prima eravamo stati colpiti da una perdita importantissima, mio nipote ha il 10% della società, il dottore era qui da 25 anni... Senza il 50% non sarebbero diventati poveri, abbiamo chiesto un supporto a loro e pure in Federazione ci avevano autorizzato a pagare in anticipo. Visto che l'avevano fatto anche altre squadre, gliel'ho proposto, poi che si sia conclusa con un nulla di fatto non è un problema, ma pensavo di dar loro un contributo. Non siamo Inter, Milan o Juve, nella nostra categoria si vive di emozioni e a me sono andate un po' scemando, più che altro per i lutti. Siamo stati toccati personalmente dalla pandemia. Ma a che serve pagare un'iscrizione, licenze federali e tutto il resto se poi ti tirano giù la saracinesca a dieci giornate dalla fine?".

Che ne pensa dell'operato di Ghirelli?

"Penso che il nostro presidente abbia portato avanti ciò che i club gli avevano consegnato, il mandato di chiudere il campionato. In Federazione si è trovato la strada sbarrata di fronte, e probabilmente qualche errore d'inesperienza l'ha pagato. Gli hanno segato le gambe, ed era già nell'aria da qualche settimana. Ma possibile che la LND governi la FIGC con il 34% e la Serie A abbia solamente il 12%. Vi pare normale questo peso politico? C'è qualcosa che non va. In cuor mio avrei chiuso tutto a chiave, ho parlato con le mie istituzioni della società che è un patrimonio della città in cui vivo, qualche dovere l'abbiamo. Ci hanno detto che è stato messo davanti l'obbligo verso tifosi e città, e se c'è una motivazione per andare avanti è questa. Quando ne abbiamo avuto bisogno, le istituzioni locali ci hanno sempre dato una mano, e lo faccio per tutta la città, anche se il pensiero di dare soddisfazione a gente che non lo merita mi dà molto fastidio. Io rispetto tutti, ma loro non l'hanno avuto nei nostri confronti, e dico in generale. Non va bene calpestare i valori, e qua si è provato ad annientare i diritti delle società. La mia preoccupazione è che siamo mal governati, e questa ne è l'ennesima prova. Non so se siano impreparati, ma sono andati fuori strada".