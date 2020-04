tmwradio Ternana, Defendi: "Stipendi? Non si può paragonare chi gioca in C e in A"

© foto di Federico Gaetano

Marino Defendi, attaccante e capitano della Ternana, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, soffermandosi anche sul tema della riduzione degli stipendi: "L'opinione pubblica certe dinamiche non le capisce, non conoscendo l'ambiente. Siamo sempre quelli che tirano un calcio al pallone e prendono un mucchio di soldi, ma non è così. Non si può paragonare chi gioca in C a chi è in A. Vero che la Serie A fa girare un sacco di soldi, ma lo è altrettanto che il calcio nasce dalle situazioni minori, quindi è giusto aiutare chi ha meno disponibilità". Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Marino Defendi a TMW Radio!