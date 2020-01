Fonte: Andrea Losapio

© foto di Andrea Rosito

Colpo in entrata per il Ravenna. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club romagnolo ha definito con l'Atalanta l'operazione per l'arrivo in prestito di Eyob Zambataro. Per il giocatore vinta la concorrenza di mezza serie C tra cui Pistoiese, Como, Cesena e Carrararese.