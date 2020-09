tmw Ravenna, fatta per l'arrivo di Marozzi in prestito dalla Fiorentina

Nuova avventura in prestito in Serie C per Marco Marozzi, centrocampista classe 1999 di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore di Macerata nelle prossime ore verrà ufficializzato quale nuovo innesto del Ravenna. Operazione definita con la formula del prestito.