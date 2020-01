© foto di Fabio Sebastiani

Ai titoli di coda l'avventura di Stefano Pellizzari al Ravenna.

Domenica è infatti scoppiato il caso che ha coinvolto il calciatore giallorosso , che in occasione del match che i suoi hanno giocato contro la Reggiana ha assistito allo stesso - non essendo disponibile - nella curva dei tifosi reggiani. Nativo di Correggio e tifoso della Regia, ha documentato la "leggerezza" con una storia sul proprio profilo Instagram, e a niente è bastato cancellarla e scusarsi: il web non perdona.

E così, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si opterà per la rescissione del contratto tra le parti, non oltre l'inizio della settimana prossima. Poi il futuro del classe '97 sarà da scrivere, probabilmente in Serie D.