Il Ravenna era in pole per accaparrarsi Benjamin Mokulu , e adesso, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha chiuso la trattativa con il Padova. Il calciatore è in città, a breve dovrebbe firmare con i giallorossi e, probabilmente, sostenere già questo pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni.