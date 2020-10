tmw Ravenna, si lavora per il portiere Emanuele Marino

vedi letture

Il Ravenna è alla caccia di un portiere under per completare la rosa e per questo avrebbe messo nel mirino Emanuele Marino, classe 200, attualmente svincolato. Il club romagnolo in queste ore starebbe lavorando per il tesseramento. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe già stato opzionato dal Pescara per la prossima stagione.