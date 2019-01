Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Giovanni Padovani

Carlo Martorelli è vicino al rinnovo col Ravenna. Attualmente in scadenza nel giugno 2020, secondo quanto raccolto da TMW il ragazzo è prossimo alla firma per il prolungamento di una stagione. Il classe '99, in questa stagione, ha collezionato venti presenze in Serie C.