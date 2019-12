Il centravanti classe ‘89 Andrea Razzitti è pronto a tornare a calcare i campi della Serie C dopo alcuni mesi da svincolato dopo la fine dell'avventura con l'Albinoleffe nella seconda parte della scorsa stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sull’esperto calciatore si starebbero muovendo ben quattro club: Pergolettese nel Girone A, Virtus Verona e Arzignano nel girone B e Viterbese in quello C.