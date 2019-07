© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Sembrava ormai promesso sposo del Catanzaro, ma Matteo Voltolini vestirà la maglia della Reggiana (Reggio Audace, ma prossima al cambio di denominazione). Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il portiere, che ha risolto il suo contratto con il Pisa, avrebbe optato per il progetto degli emiliani, ripescati in Serie C.