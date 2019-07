© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Terminato il prestito al Sud Tirol dove ha collezionato 20 presenze fra campionato, Coppa Italia e play off (subendo appena otto reti) nella seconda parte di stagione il portiere Michele Nardi, classe ‘86, è pronto per una nuova avventura in Serie C. Sfumato il Rimini sarebbe ora la Reggiana, fresca di ripescaggio in terza serie, a trattare con il Parma e il suo agente Emanuele Benvenuti per portarlo in granata l’esperto portiere.