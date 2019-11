L’intuizione di un contratto triennale, perché nel talento di Ivan Varone la Reggiana ci ha creduto da principio, scegliendo di complicare la strada a chi volesse portarlo via dall’Emilia.

E il classe ‘92 ha ampiamente ripagato la fiducia, con 5 gol e un assist in 13 presenze e 1.028' giocati. Presenze che, come raccolto da TMW, sono state visionate anche dal Parma. Se sia un’idea o una pista concreta, è presto per dirlo, ma di certo il centrale sta iniziando a farsi di nuovo spazio.