© foto di Giuseppe Scialla

Si avvicina sempre di più una nuova avventura per Edoardo Blondett, difensore appena liberatosi dal contratto con la Casertana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore è molto vicino alla Reggina: sul tavolo un accordo annuale e parti prossime all'accordo anche sul piano economico. In queste ore, però, non dovrebbero registrarsi novità, con la fumata bianca che rimane comunque ad un passo.