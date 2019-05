TMW - Reggina, contatto con Auteri per la panchina

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Giuseppe Scialla

Nome nuovo per la panchina della Reggina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto fra la dirigenza della Reggina e Gaetano Auteri, attuale tecnico del Catanzaro, per valutare la sua posizione in prospettiva futura. Auteri ha chiuso la stagione con il club giallorosso ai playoff una amara eliminazione contro la Feralpisalò.